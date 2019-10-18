РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов обратился к активным жителям микрорайона Заря Балашихи с просьбой провести мониторинг и составить список брошенных зданий для дальнейшего их включения в казну муниципального образования, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

17 октября Ефимов вместе с активом микрорайона Заря посетил одну из заброшенных территорий - здание водонапорной башни. Жители посетовали, что в еще худшем состоянии находится бывший военный госпиталь, остатки зданий которого горят каждый год, общественная баня, казармы. А если, к примеру, инженерные сети (теплотрасса) проходят через такие бесхозные земли, то с труб регулярно снимают утеплитель и обшивку, от чего в зиму могут пострадать все жители района.

«В бывшем военном городке еще остается много брошенных, бесхозных объектов, которые потенциально опасны не только для ребятишек, но и для взрослых людей. Один из таких примеров – территория и сама водонапорная башня, которая находится рядом с дорогой, ведущей на железнодорожную станцию. Такие здания должны быть законсервированы, доступ на территорию - ограничен», - сказал Ефимов.

Депутат попросил актив микрорайона провести мониторинг и составить список брошенных зданий в городке для дальнейшего их включения в казну муниципального образования.