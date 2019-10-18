РИАМО - 18 окт. В Московской области выпустили облигации на 25 миллиардов рублей номиналом 1 тысяча рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.

«Министерство экономики и финансов Московской области выпустило облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Государственный регистрационный номер выпуска - RU34012MOOO», — говорится в сообщении.

Всего выпущено 25 миллионов банкнот. Срок обращения облигаций – 5 лет. Купонный период – 91 день. Размер ставки 1-го купона – 7,05% годовых, ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. Амортизация составит 25% от номинала и будет выплачиваться в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов.

«Ставка купона 7,05% - лучшая на рынке. Ставок такого уровня и ниже при таком объеме размещения у субъектов РФ не было с 2013 года. Мы увидели беспрецедентно высокий рыночный спрос на наши облигации, который более чем в пять раз превысил предложение. Это размещение показало устойчивое финансовое положение Подмосковья, доверие со стороны инвесторов и высокий кредитный рейтинг региона как эмитента», - сказала первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что в конце сентября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по рейтингам Московской области до «Позитивного», подтвердило рейтинги «ВВВ-». Это способствует высокой надежности выпускаемых ценных бумаг.

Агентом, действующим по поручению и за счет министерства экономики и финансов Московской области как эмитента, выступил АО «Сбербанк КИБ». Организатор торговли - ПАО Московская Биржа. Выпуск был размещен среди широкого круга высококачественных институциональных инвесторов, ключевыми из которых стали банки, страховые и управляющие компании (всего их более 60-ти).

Кроме облигаций RU34012MOOO в обращении уже находятся еще два выпуска области общим объемом 50 миллиардов рублей с погашением в 2022 и 2023 годах.