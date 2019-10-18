РИАМО - 18 окт. Посетители центра занятости «Моя карьера» в Москве чаще всего посещают тренинги по правильному составлению резюме, прохождению испытательного срока и цифровой грамотности, а также востребованы тренинги, где отрабатываются навыки управления эмоциями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Центр занятости «Моя карьера» назвал пять самых популярных своих тренингов. На одном из них слушателям рассказывают, как правильно составлять резюме (регистрация на тренинг 1 ноября) и избегать ошибок. Кроме того, горожанам объясняют, как создавать документ при наличии пропусков в трудовом стаже», - говорится в сообщении.

Большой востребованностью пользуется тренинг по прохождению испытательного срока (регистрация на тренинг 19 ноября). Участники узнают, как следует себя вести, чтобы продолжить сотрудничество с новой компанией.

На тренинге «Эмоциональный интеллект» (регистрация на тренинг 8 ноября) учатся распознавать эмоции, понимать намерения и желания других людей. На занятии посетители осваивают инструменты по управлению чужими эмоциями и проявлению эмпатии.

Узнать, от чего зависит уровень работоспособности и стресса, и отработать навыки управления своим состоянием можно на тренинге «Стресс-менеджмент» (регистрация на тренинг 1 ноября). Специалисты центра «Моя карьера» дают советы по разрешению конфликтных ситуаций и помогают повысить эффективность работы.

Популярен среди посетителей центра и тренинг «Цифровая грамотность» (регистрация на тренинги 1 ноября: «Цифровая грамотность: Microsoft Word + PowerPoint: начальный уровень» и «Цифровая грамотность: Microsoft Excel: начальный уровень»). Он предназначен для тех, кто хочет всегда оставаться конкурентоспособным.

Ознакомиться с расписанием других тренингов и записаться на них можно на сайте центра «Моя карьера».

Специализированный центр «Моя карьера», расположенный по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, открылся 13 июня этого года. Здесь москвичам помогают с трудоустройством и переобучением. Кроме того, центр оказывает услуги горожанам предпенсионного возраста, мамам в декрете, семьям с низким доходом, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также молодежи.