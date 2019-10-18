РИАМО – 18 окт. Житель России в год съедает в среднем 280 яиц, это превышает рекомендуемую норму на 8%, норма составляет 260 яиц, сообщает РБК.

Исследование провели аналитики Sberbank CIB.

«Потребление яиц в России находится на достаточно высоком уровне. На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1% в год», — говорится в отчете.

Рекомендованная норма потребления яиц в России выше, чем в США (240 штук) и в Европе (210 штук). Больше яиц едят в Китае — 300 штук в год на одного человека.

Аналитики отметили, что внутреннее потребление яиц является основным фактором роста их производства. В перспективе ожидается замедления роста выпуска птичьего яйца до 1% в год против 1,6% в предшествующем периоде.

В 2018 году производство яиц в России достигло 44,9 миллиарда штук. После четырехлетнего непрерывного роста производство показало крайне низкую динамику, увеличившись всего на 0,2%. Причина замедления темпов — слишком большой рост цен на сырье, считают аналитики.