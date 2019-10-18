РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. Ярмарка вакансий пройдет в пятницу в Люберецком центре занятости населения, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«ГКУ МО «Люберецкий центр занятости населения» приглашает 18 октября на ярмарку вакансий и учебных рабочих мест. Мероприятие пройдет с 10:00 до 14:00», - говорится в сообщении.

Люберецкий центр занятости населения расположен по адресу: Люберцы, улица Комсомольская, дом №19.

Всего с начала года в службу занятости населения Подмосковья подали 240,5 тысяч заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости, из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 76,7 тысяч человек, за информацией о положении на рынке труда – 91,25 тысячи человек, за профессиональной ориентацией – более 57 тысяч человек.