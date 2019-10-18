РИАМО - 18 окт. Красногорские полицейские задержали женщину 1977 года рождения по подозрению в убийстве, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Тело мужчины 1972 года рождения с ножевым ранением груди обнаружили на съемной квартире по адресу: Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Ткацкой Фабрики, дом 24. Он, как и подозреваемая, оказался приезжим из Кемеровской области.

«Сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в следственное отделение по Красногорску ГСУ СК России по Московской области женщина 1977 года рождения», - рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».