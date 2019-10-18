РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. Сотрудники пожарной охраны Балашихи в пятницу утром ликвидировали возгорание в частном доме на улице Загородной, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу в 03:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Балашиха, улица Загородная, дом 118.

«В 04:35 пожар был ликвидирован. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: 11 человек и три единицы техники», – говорится в сообщении.