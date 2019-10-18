РИАМО – 18 окт. Роспотребнадзор подготовил закинициативу о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов, предполагается, что в дальнейшем будет введен полный их запрет, пишет в пятницу газета «Известия».

«Речь идет об изменениях в закон об отходах производства — предложения Роспотребнадзора в ближайшее время будут направлены на согласование в другие ведомства. Инициативу уже поддержали в Минприроды: ограничение продажи пластиковых пакетов поможет снизить негативное воздействие на окружающую среду. Экологи считают, что эту меру нужно включить в профильный нацпроект и ввести запрет к 2024 году», - отмечается в статье.

Планируется, что снижать производство пакетов будут поэтапно вплоть до полного их запрета, однако неизвестно, когда пакеты полностью исчезнут из магазинов.

Роспотребнадзор уже подготовил поправки к закону об отходах производства и в ближайшее время направит их на согласование в заинтересованные ведомства.

Сотрудник пресс-службы Минприроды рассказал изданию, что министерство концептуально поддерживает инициативу, так как это позволит сократить степень негативного влияния на окружающую среду.

«В условиях рыночной экономики отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов последствия. Кроме того, мы выступаем за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», - уточнил собеседник газеты.

Данная инициатива соответствует общемировой политике в отношении одноразовых пластиковых изделий. В частности, в конце марта Европарламент принял закон, согласно которому на территории ЕС с 2021 года будут запрещены производство и продажа этих товаров. Среди них: пластиковая посуда, контейнеры для еды, столовые приборы, соломинки для напитков и ватных палочек.

В статье упоминается, что в России еще несколько лет назад пластиковые пакеты в сетевых магазинах предоставлялись бесплатно, но постепенно от этой практики стали отказываться. Многие ритейлеры, в том числе сети «Ашан», «Вкусвилл», Spar и «Азбука вкуса», начали продавать пакеты.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметил, что для введения данного запрета необходимо сначала решить вопрос о замене пластиковых пакетов, так как покупатель не должен испытывать неудобство. На данный момент есть три варианта замены – это бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика плюс многоразовые сумки.

«К сожалению, оценить влияние биоразлагаемого пластика на окружающую среду пока сложно: нет достаточной истории его использования. Существуют различные точки зрения, но, как правило, считается, что он тоже наносит большой вред экологии. Бумажные пакеты могут стать хорошей альтернативой, они заведомо более экологичные, но также имеют ряд недостатков. <…> Одним из самых безопасных видов тары считаются многоразовые сумки. Они прочные, но покупателям нужно не забывать брать их с собой», — уточнил собеседник газеты.

На данный момент федеральные торговые сети активно работают в направлении решения проблемы пластиковых пакетов: действуют проекты по сбору и передаче на утилизацию такой упаковки, а также кампании по продвижению многоразовых сумок.

В свою очередь сотрудники ассоциации «Чистая страна» добавили, что полностью запрещать пластиковые пакеты не имеет смысла. Они предложили ввести экономические меры дестимулирования. Например, если пластиковые пакеты будут дороже, чем бумажные, то их просто не станут так активно покупать.