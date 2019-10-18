РИАМО - 18 окт. В Подмосковье завершилось расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра «Феникс», в котором лечили актера Дмитрия Марьянова, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Директора обвиняют в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшим по неосторожности смерть человека.

«Следствием установлено, что с 6 по 15 октября 2017 года актер Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре. 15 октября от Марьянова бывшим клиентам и консультантам центра неоднократно поступали жалобы на плохое самочувствие и боль в ноге. Указанные лица не менее 10 раз сообщали директору центра о нахождении актера в тяжелом состоянии и необходимости его госпитализации», — говорится в сообщении.

В итоге, несмотря на запрет, один из пациентов все же вызвал скорую помощь, так как Марьянов был в тяжелом состоянии. Но было слишком поздно, в больнице констатировали смерть актера. Причиной смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с массивной кровопотерей. Актера можно было спасти, если бы его направили в лечебное учреждение раньше.

При этом директор центра давала указания вводить Марьянову внутримышечно препараты «галоперидол» и «феназепам», купленные у неизвестных производителей и с неустановленным сроком годности. Эти препараты применяют только в медучреждениях по назначению лечащего врача.

Обвиняемая вину на стадии предварительного следствия не признала, но доказательства были собраны. По делу допрошено более 50 свидетелей, проведены обыски и экспертизы.

Уголовное дело и обвинительное заключение в отношении директора уже передали в суд.