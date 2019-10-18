РИАМО - 18 окт. В столичном районе Зябликово в рамках комплексного благоустройства сквера Победы возведут зеленый театр, площадь которого составит 300 квадратных метров, зрительный зал будет вмещать 70 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В районе Зябликово началось строительство зеленого театра. Он появится в юго-западной части сквера Победы в рамках комплексного благоустройства», - говорится в сообщении.

Уже подготовлено железобетонное основание под театр. В ближайшее время специалисты начнут монтаж навесов над будущим зрительным залом и сценой, а после приступят к устройству напольного покрытия и сборке зрительного зала и сцены.

«Площадь зеленого театра составит около 300 квадратных метров. Зрительный зал будет состоять из пяти рядов, в нем смогут с комфортом разместиться 70 человек. Перед ним обустроят сцену для выступления артистов, ее площадь составит 28 квадратных метров. Оба объекта будут деревянными. Применение материалов из натурального дерева не только позволит придать театру эстетичный вид, но и привнесет в ландшафт сквера природную составляющую и изящность. Саму площадку, на которой разместятся сцена и зрительский зал, замостят плиткой», — сказал сотрудник пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Таким образом у местных жителей появится эстрадная площадка, где можно будет проводить мероприятия разного формата. Уже в следующем году москвичи смогут провести здесь праздничный концерт в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Со стороны жилой зоны зеленый театр закроют живой изгородью из кустарников, а следом за ним высадят ряд деревьев.

В сквере также установят стелу, посвященную Великой Отечественной войне, обустроят детские площадки, спортивную зону, прогулочную галерею и места для спокойного отдыха. Завершить все работы планируется в первом полугодии 2020 года.