РИАМО - 18 окт. Инвесторам предложат использовать экологически чистые технологии при возведении некапитальных строений под автомойки, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

В Москве появилась новая категория некапитальных объектов, для их размещения не нужно получать разрешение на строительство. Таким образом можно построить автомойки.

«В настоящее время автомойки размещаются с предоставлением земельных участков и проведением комплекса мероприятий, предусмотренных градостроительным законодательством. С принятием постановления некапитальные объекты, такие как пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, а также автомойки можно будет возводить без разрешительной документации», - отметил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Инвесторы будут эксплуатировать мойки с современным оборудованием, автономными системами очистки использованной воды, которые позволяют работать без подключения к сетям водоотведения. Подобная система используется на МЦК, это позволяет экономить ресурсы.

Руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман сообщил, что основанием для строительства может являться право собственности, либо договор аренды на участок.

«Постановление предусматривает возможность переоформления для арендаторов ранее размещенных автомоек по новым правилам. Пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств размещаются на основании договора, заключаемого по результатам проведенного аукциона на срок до 10 лет», — добавил Гаман.

Сейчас в Москве действует 313 договоров аренды участков под автомойки.