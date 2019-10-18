РИАМО - 18 окт. В Москве полицейские проводят расследование по факту кражи имущества из припаркованного автомобиля BMW X5, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Накануне в ОМВД России по району Замоскворечье обратился гражданин 1986 года рождения, который сообщил о краже», - сказал собеседник агентства.

Кража была совершена в период с 21:00 до 22:05 16 октября по адресу: Садовническая улица, дом 75. Неизвестный выбил стекло задней двери внедорожника и похитил из салона кожаный рюкзак. Сам рюкзак стоил порядка 20 тысяч рублей, при этом в нем находились деньги и иное имущество на общую сумму 120 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».