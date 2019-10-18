РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. Управляющая компания «Самолет-Сервис» в подмосковных Люберцах готова к зимнему периоду, подготовлено 10 единиц техники, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В пятницу он проинспектировал готовность УК к зимнему периоду.

«У управляющей компании подготовлено 10 единиц, в зимний период будет работать 72 человека. В случае нехватки сотрудников, их количество будет увеличено. УК закупила порядка 160 тонн реагентов», - сказал глава округа.

По его словам, управляющая компания обслуживает 50 дворовых территорий.