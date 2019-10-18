РИАМО - 18 окт. В центре столицы завершилось комплексное благоустройство улицы Рождественка и прилегающих переулков – Звонарского, Сандуновского, Варсонофьевского, Большого, Малого и Нижнего Кисельных, общая площадь благоустройства составила более 3 гектаров, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Рождественка и прилегающие к ней переулки расположены в самом центре Москвы. Они являются популярным местом для прогулок москвичей и туристов, но одновременно служат для транспортного транзита. Основной идеей благоустройства этой территории было создание комфортного городского пространства, удобного как для пешеходов, так и для автомобилистов», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в рамках комплексного благоустройства все воздушные кабельные линии убрали под землю, в кабельную канализацию. Подземное размещение кабельных линий повышает надежность и безопасность их использования, а также упрощает их ремонт и дополнительное размещение в случае необходимости. Для минимизации скопления осадков после сильных дождей здесь смонтировали почти полкилометра водоотводящих лотков и установили дополнительные дождеприемные решетки.

Кроме того, тротуары расширили и замостили гранитной плиткой. Здесь использовалась индивидуальная раскладка мощения из гранитных плит, позволяющая отделить пешеходную зону от проезжей части. На пешеходных переходах и заездах во дворы установили гранитные элементы, которые делают инфраструктуру улиц удобной для людей с ограниченными возможностями. Подвесное освещение заменили фонарями, выполненными в историческом стиле.

Также для удобства горожан на улице Рождественка и в переулках установили скамейки, урны, болларды, навигационные стелы и обустроили велопарковки.

Скоро Рождественка и переулки станут более зелеными: здесь уже разбили газоны, поздней осенью высадят деревья, а весной 2020 года – кустарники.

По словам Бирюкова, благоустройство выполнено не только на тротуарах и проезжих частях, но и во дворах и на общественных пространствах. Сейчас завершаются работы на территории знаковых объектов: церкви Николая Чудотворца в Звонарях, Богородице-Рождественского женского монастыря, МАРХИ.

«Рождественка и прилегающие переулки стали завершающим этапом в благоустройстве основных улиц Мещанского района, расположенных внутри Бульварного кольца. Вместе с пешеходной улицей Кузнецкий Мост они образуют единое городское пространство, удобное для передвижения пешеходов и стимулирующее развитие сферы услуг, общественного питания и торговли», - уточнил Бирюков.