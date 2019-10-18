РИАМО - 18 окт. В Мосгорсуде частично изменили приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко и смягчили наказание, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Приговор Преснеского районного суда в отношении Захарченко изменен частично. Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда исключила из обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ квалифицирующий признак — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», - рассказал собеседник агентства.

Благодаря этому назначенный Захарченко срок лишения свободы сократился на полгода.

«Наказание в виде лишения свободы по данному эпизоду снижено. Окончательно Захарченко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», - добавил собеседник агентства.

Иные наказания в виде штрафа, лишения права занимать должности, лишения звания, наград сохранены в том же виде, что и в приговоре суда первой инстанции

Захарченко был ответственен в МВД за борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года его задержали по подозрению в коррупции. Широкий резонанс дело Захарченко произвело после того, как стало известно, что в квартире сестры экс-полковника нашли склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте.