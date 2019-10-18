РИАМО - 18 окт. Три человека пострадали в результате столкновения грузовиков на 49-м километре Ленинградского шоссе в Подмосковье, сообщил РИАМО в пятницу дежурный офицер регионального главка МВД России.

«Около 06:50 на 49-м километре Ленинградского шоссе (в городском округе Солнечногорск – ред.) произошло столкновение грузовых автомобилей. По предварительным данным, трое пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего выясняются.