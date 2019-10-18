РИАМО - 18 окт. В подмосковном городском округе Кашира задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Установлено, что злоумышленник позвонил в экстренную службу «112» и сообщил о том, что якобы существует угроза на одной из железнодорожных станций городского округа Кашира. Информация была проверена сотрудниками полиции, предметов, представляющих опасность, не обнаружено», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее мужчина уже был судим. В настоящий момент он находится под стражей, на него заведено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии