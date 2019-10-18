РИАМО - 18 окт. В подмосковном городском округе Кашира задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник позвонил в экстренную службу «112» и сообщил о том, что якобы существует угроза на одной из железнодорожных станций городского округа Кашира. Информация была проверена сотрудниками полиции, предметов, представляющих опасность, не обнаружено», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее мужчина уже был судим. В настоящий момент он находится под стражей, на него заведено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.