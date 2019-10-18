РИАМО - 18 окт. Новую бесплатную образовательную программу «Акселератор ресторанного бизнеса» создали в Москве для столичных предпринимателей и управленцев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Начался прием заявок на новую бесплатную образовательную программу «Акселератор ресторанного бизнеса». Она ориентирована не на новичков, а на предпринимателей и управленцев, которые хотят масштабировать бизнес, повысить уровень сервиса и улучшить работу с персоналом», - говорится в сообщении.

Заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что это новый проект правительства Москвы для поддержки предпринимателей. Он дает возможность напрямую у экспертов узнать о перспективных трендах ресторанного бизнеса в России и за рубежом.

«Участники будут работать с наставником по индивидуальному графику и общаться с лидерами отрасли в неформальной обстановке», — добавила Сергунина.

Заявку на участие можно подать до 28 октября на сайте mbm.mos.ru. Занятия пройдут в гастрономическом квартале «Депо» с 31 октября по 13 декабря.

Курс включает план персональных консультаций с наставником, еженедельные общие встречи и разбор реальных кейсов с экспертами, а также вебинары, доступные для просмотра в любое удобное время. В последний день обучения слушатели представят результаты своей работы потенциальным инвесторам. Самые успешные из них смогут рассчитывать на информационную и операционную поддержку.

По словам Сергуниной, презентация новой акселерационной программы состоится 30 октября, в рамках первого открытого форума ресторанного бизнеса «Начало», на котором ведущие игроки рынка расскажут об актуальных тенденциях, выстраивании эффективной маркетинговой политики, подготовке кадров и многом другом. Так, представители «Яндекса» обсудят с гостями специфику сервисов доставки еды, а специалисты консалтинговой компании ILM расскажут о коммерческой недвижимости и динамике арендных ставок.

Сегодня в Москве работает свыше 13 тысяч кафе, ресторанов и закусочных, рассчитанных на 565 тысяч посадочных мест. За последние 10 лет количество предприятий питания в столице выросло более чем в два раза (в 2009 году их было 5,9 тысячи). Число сезонных кафе, без которых уже трудно представить столицу весной и летом, благодаря поддержке Правительства Москвы и благоустройству улиц увеличилось почти в 2,5 раза. Сейчас их около 3,1 тысячи, а в 2011-м было менее 1,3 тысячи.

В городе сформировались гастрономические кварталы — общественные пространства с множеством кафе и ресторанов. В частности, речь идет о Камергерском переулке, Пятницкой улице, Кузнецком Мосте, Сретенке и Большой Дмитровке.

Москвичей и туристов также привлекают современные гастрономические кластеры и рынки, среди которых фуд-молл «Депо», Даниловский, Велозаводский и Центральный рынки. Всего в столице работает около 30 таких мест, в которых посетители могут попробовать как кулинарные хиты, так и интересные новинки.

Многие московские ресторанные проекты представлены за рубежом — в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Дубае, Баку, других мегаполисах. Два столичных ресторана входят в престижный международный рейтинг The World’s 50 Best Restaurants за 2019 год.