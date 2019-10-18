РИАМО - 18 окт. До конца ноября в десяти столичных парках покажут свыше 70 музыкальных представлений и театральных постановок, в том числе москвичи смогут послушать французские романсы, органную музыку и оперное пение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Послушать французские романсы, насладиться органной музыкой и оперным пением, увидеть, как танцуют фламенко, или отвести ребенка на детский спектакль можно до конца ноября в десяти парках, подведомственных столичному департаменту культуры», - говорится в сообщении.

Заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что больше 70 различных мероприятий запланировано в московских парках на вторую половину осени.

«Горожан приглашают на концерты, спектакли и познавательно-игровые программы для детей», — заявила Сергунина.

Так, например, гостей парка «Зарядье» ждет музыкальная программа «Посвящение Эдит Пиаф», а в парке «Фили» состоится фестиваль Quatrofest 2019, который уже проходит в выставочном центре Fili Hall, в музее-заповеднике «Коломенское» пройдут музыкальные представления в рамках фестиваля «От старинного романса до жемчужин мировой музыки.

Площадками для концертов и спектаклей осенью станут парк «Зарядье», сад имени Баумана, Измайловский парк, усадьбы Измайлово и Люблино, музеи-заповедники, «Коломенское», «Царицыно», парк «Северное Тушино», Таганский парк и парк «Фили».

Узнать подробное расписание всех мероприятий, а также условия получения или приобретения билетов можно на сайтах зон отдыха.

Этой осенью столичные парки также организуют для горожан творческие кружки, лектории и спортивные секции. Бесплатные занятия для всех желающих будут проходить до конца ноября. Например, любителей рукоделия приглашает творческий клуб «Город мастеров» в парке Победы на Поклонной горе. А тренировки по флорболу (одна из разновидностей хоккея с мячом) проводят в парке «Ангарские пруды».

Еще в 12 парках столицы пройдут десятки увлекательных экскурсий и квестов. С сентября по ноябрь их участники смогут побывать на подводной лодке, вспомнить пионерское детство или погрузиться в мир виртуальной реальности.