РИАМО - 18 окт. В кассе на станции столичного метрополитена «Комсомольская» установили оборудование для слабослышащих пассажиров, благодаря которому пользователи слуховых аппаратов смогут отчетливо слышать речь кассира, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Слабослышащим пассажирам стало удобнее общаться с кассирами московского метро. В кассе на станции «Комсомольская» (объединенный вестибюль станций Кольцевой и Сокольнической линий) в качестве эксперимента установили оборудование для индукционной связи», - говорится в сообщении.

Чтобы лучше слышать сотрудника столичной подземки, пассажиру необходимо перевести свой слуховой аппарат в режим «Т». Устройство начинает глушить посторонние шумы и передавать только речь собеседника.

«В вестибюлях подземки достаточно шумно из-за большого скопления людей. Кроме того, общению с работником препятствует стеклянная витрина касс. Благодаря новому устройству, которое появилось в кассе на «Комсомольской», люди с нарушением слуха будут получать отчетливый звук, как если бы они говорили с кассиром по телефону. Касса отмечена специальной наклейкой — на ней нарисовано ухо, перечеркнутое линией, а также указана буква «Т» (режим для слухового аппарата)», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Пилотный проект будет проводиться в течение месяца. Если новый сервис станет востребованным у пассажиров, оборудование для индукционной связи со слабослышащими людьми появится и в кассах других станций метрополитена.

В августе столичная подземка открыла горячую СМС-линию для пассажиров с нарушением слуха. Операторы отвечают по номеру телефона: +7 (926) 250-47-80. Он указан на наклейках, которые разместили на колоннах экстренного вызова на платформах станций, в лифтах и на информационных стойках «Живое общение» в вестибюлях. На стикерах написано: «Помощь по СМС».

Помимо этого, слабослышащие пассажиры могут обратиться в Центр обеспечения мобильности пассажиров московского метро. Инспекторы центра помогают москвичам и гостям столицы ориентироваться в подземке и на станциях Московского центрального кольца, сопровождают пассажиров на протяжении всей поездки.