РИАМО - 18 окт. Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве представляет ценность и как архитектурное сооружение, и как место для любителей кино, поэтому важно сохранить и саму постройку, и ее функцию, сообщил РИАМО архитектурный критик, кандидат исторических наук, главный редактор интернет-издания archspeech.com Александр Змеул.

Здание киноцентра «Соловей» создавалось в 1983-1989 годах по проекту выдающихся советских архитекторов В. М. Гинзбурга и Ю. И. Филлера. Осенью 2018 года собственник здания получил разрешение на строительство гостиницы. Тогда же появилась информация о возможном сносе киноцентра, что вызвало возмущение москвичей. Ранее в СМИ появились сведения о том, что киноцентр прекращает свою работу 15 ноября.

«Насчет киноцентра «Соловей» есть два вопроса - сохранить здание и сохранить его функцию. Как мне кажется, у «Соловья» (как киноцентра – ред.) функция важнее, чем у самого здания. Это место уже три десятка лет очень важное для любителей кино и москвичей в целом. Там огромное количество залов, там можно посмотреть то, что уже давно не идет в прокате. Если есть возможность сохранить эту функцию здания и само здание - лучше всего будет сохранить их», - сказал Змеул.

Он добавил, что само по себе здание «Соловья» тоже представляет большую ценность с точки зрения архитектуры и истории.

«Его архитектор Гинзбург - сын Моисея Гинзбурга, который построил здание Наркомфина. «Соловей» - яркий пример архитектуры того времени - 70-80-х годов. Оно в любом случае уже оставило большой след в истории города», - заключил Змеул.

Ранее в защиту «Соловья» высказались и обычные москвичи, для которых это место стало любимым. В Сети появились петиции с требованиями не закрывать и не сносить киноцентр на Дружинниковской улице. Под одной из петиций подписались более 100 тысяч человек.