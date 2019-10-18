РИАМО - 18 окт. 1 тысяча преподавателей более чем из 360 столичных школ получили грантов за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа», некоторые учителя становились неоднократными обладателями грантов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Грант мэра Москвы за вклад в развитие «Московской электронной школы» («МЭШ») за три года существования этого проекта получили талантливые педагоги более чем из 360 школ города. Юбилейным, тысячным обладателем гранта стал учитель истории школы № 14 Борис Карпов. Его блоком интерактивных сценариев уроков на тему «Россия в XVII веке» для седьмого класса коллеги воспользовались более 1,7 тысяч раз», - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента образования и науки Москвы отметили, что московские педагоги принимают активное участие в проекте. Некоторые из них получили уже несколько наград.

«Система грантов — мощный стимул для развития не только платформы «МЭШ», но и столичного образования в целом. Учителей мотивирует не столько денежное вознаграждение, сколько профессиональное признание коллег. Кроме того, это возможность получить уникальный опыт, став разработчиком образовательного материала, который сегодня доступен миллионам пользователей платформы «МЭШ», — добавили в пресс-службе ведомства.

Размер вознаграждения получателю гранта — от 50 до 300 тысяч рублей — зависит от типа образовательного материала и количества обращений к нему других педагогов. Это может быть полноценный сценарий, содержащий все элементы современного урока — от видеоролика до заданий в формате ГИА и международных исследований, или блок сценариев. Кроме того, учителя могут разработать собственный электронный учебник для самостоятельной работы школьников дома. С момента запуска проекта было вручено более 1,5 тысячи грантов.

«Московской электронной школе» в этом году исполнилось три года. Проект стартовал в столице в сентябре 2016 года, гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017-го. Сейчас в библиотеке «Московской электронной школы» можно найти свыше 38 тысяч сценариев уроков, 1,5 тысячи учебников и учебных пособий, более 77 тысяч интерактивных образовательных приложений, созданных учителями города и ИТ-компаниями, а также огромное количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ.