РИАМО - 18 окт. В пятницу на территории Москвы и Подмосковья местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха днем составит до плюс 14 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погоду в Московском регионе будет определять промежуточный гребень антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 12-14 градусов, по области - 9-14 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 60%. Геомагнитный фон в пятницу прогнозируется спокойный.

Синоптики отметили, что по медицинской классификации этот день в Московском регионе будет характеризоваться индифферентной погодой. Атмосферное давление установилось нормальное, температура воздуха чуть выше нормы, содержание кислорода в норме. Для большинства людей такие внешние условия являются благоприятными и не оказывают отрицательного влияния на общее состояние.