РИАМО - 17 окт. При воссоздании исторических объектов с самого «нуля» архитекторам стоит обращать внимание на мнение москвичей, чтобы строить здание с учетом современных реалий, сообщил на фестивале «Зодчество 19» сооснователь и партнер архитектурного бюро «Цимайло Ляшенко и партнеры» Николай Ляшенко.

«Диалог с горожанами необходимо поддерживать. Он может вывести архитекторов и все профессиональное сообщество к интересным решениям. Не нужно идти по пути 100-процентного воссоздания объекта, который был на этом месте, а строить здание с учетом сегодняшних реалий», - сказал Ляшенко.

Фестиваль «Зодчество 19» будет проходить в Гостином дворе по 19 октября. Главная тема мероприятия – «Прозрачность».

В конкурсной программе участвуют не только творческие архитектурные коллективы, проектные институты, мастерские и бюро, но и молодые архитекторы, студенты архитектурных вузов и факультетов, детские архитектурно-художественные коллективы, а также целые города и регионы России.