РИАМО - 17 окт. Для развития небольших городов Московской области в регионе могут организовать конкурс среди архитекторов и градостроителей на создание мастер-плана, сообщил РИАМО генеральный директор агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский.

С 25 июня по 19 ноября проходит международный конкурс среди архитекторов и градострооительных компаний «Город Дербент». Победитель конкурса получит возможность разработать мастер-план, который определит основные векторы развития дагестанского города на период 2020-2040 годов.

«Я думаю, что такой опыт с Дербентом дал толчок. Совершенно убежден, что такое же будет в Московской области. Во всяком случае, с таким хорошим главным архитектором, как Александра Кузьмина (главный архитектор Подмосковья — ред.), это просто вопрос времени. Мы очень любим Московскую область. Если нам предложат составить мастер-план, мы будем только рады», - сказал Георгиевский.