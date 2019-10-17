РИАМО - 17 окт. В Одинцове по Акуловской улице планируется построить детский сад на 400 мест и школу на 2,2 тысячи мест, выданы градостроительные планы участков, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Запланированы к реализации два масштабных социальных объекта, а именно: трехэтажный детский сад на 400 мест ориентировочной площадью 6,5 тысяч квадратных метров и большая четырехэтажная общеобразовательная школа на 2,2 тысячи мест, площадь планируемого объекта порядка 36 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

Реализация объектов предусмотрена госпрограммой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и запланирована в 2022 году.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области выдал градостроительные планы на участки под строительство.

Председатель комитета Владислав Гордиенко добавил, что градостроительный план - один из основных документов, необходимых при освоении земельного участка, без него невозможно разработать проектную документацию, получить разрешение на строительство, ввести построенный объект в эксплуатацию.