РИАМО - 17 окт. В презентации инвестиционного потенциала Подмосковья в Мадриде, которая проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, приняли участие свыше 120 испанских предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

В четверг на площадке испанской конфедерация предпринимательских организаций (CEOE) в Мадриде прошла конференция Doing business with Moscow Region.

«В начале к участникам конференции обратилась президент CEOE Internacional Марта Бланко, а после заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов подробно рассказал о всех мерах поддержки для иностранных инвесторов, которые существуют в регионе», - отмечается в материале.

По словам Хромова, преимуществом Подмосковье для ведения бизнеса являются разработанные субсидии, компенсации, готовые площадки, квалифицированные кадры и рынок сбыта, также для каждого нового партнера руководство региона готово предложить индивидуальные условия реализации инвестиционного проекта.

«Сегодня на презентацию пришло более 120 представителей бизнес сообщества, зал был полон. Считаем, что такие первые этапы дадут нам существенный шанс по привлечению инвесторов на территорию», - уточнил Хромов.

Своей историей успеха реализации проектов в Подмосковье с испанскими коллегами поделились президент группы Lantero Андреас Лантеро и финансовый директор URSA Insulations Хоакин Лосано. Обе компании уже долгие годы работают в России и намерены дальше развивать бизнес на территории региона.

«При существующем положительном опыте нашей работы, мы планируем и дальше развиваться в Подмосковье, например, есть теперь возможность делать бизнес онлайн, когда мы начинали много лет назад, такого еще не было», - рассказал Лосано.

В Подмосковье в настоящий момент работают порядка 20 предприятий с испанским капиталом. В прошлом году товарооборот между Подмосковьем и Испанией составил 410,1 миллиона долларов США. В основном в Россию привозят пищевые продукты и ингредиенты, а из Московской области экспортируют электронику и продукцию тяжелого машиностроения.

«Мы сегодня провели встречи по компонентам для автомобильных кластеров. Это один из фокусов, которым мы занимаемся. Также общались с предпринимателями из фармацевтической промышленности. Были две встречи по размещению предприятий строительных материалов», - подытожил Хромов.