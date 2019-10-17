РИАМО – 17 окт. В Чеховскую областную больницу поступило три новых аппарата для электрокардиографии (ЭКГ), оборудование получено в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Портативные электрокардиографы уже установлены в кабинете функциональной диагностики при хирургии, отделении реанимации и интенсивной терапии, а также кабинете функциональной диагностики при поликлинике.

«Портативные электрокардиографы позволяют проводить ЭКГ-исследования амбулаторно на дому маломобильным пациентам, а также лежачим больным в условиях стационара. Также ЭКГ-аппараты данной модели имеют возможность подключения к сети Интернет посредством Wi-Fi, что дает им дополнительную возможность прямой печати на внешнем принтере», – сказал главный врач больницы Алексей Кизилов.