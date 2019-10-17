РИАМО - 17 окт. Президент группы Lantero Андреас Лантеро во время презентации инвестиционного потенциала Московской области в Мадриде отметил высокую роль размещения офиса и предприятий компании в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Мы работаем по всему миру, наш бизнес развивается в различных странах и есть мультинациональные компании, с которыми мы давно сотрудничаем. Мы в 2006 году приняли решение работать в России и разместили офис в Московской области. То, что я увидел за это время – это огромный потенциал, и развитие экономики, и развитие достаточно быстрое инфраструктуры. В этом году, в июле месяце, мы уже расширили наше производство, мы построили новый завод в Московской области», - сообщил Лантеро.

В группу Lantero входит производство биоразлагаемой упаковки Coexpan, которое сегодня включает в себя 13 фабрик, расположенных в 8 странах Европы, Центральной и Южной Америки. 25 июля в Наро-Фоминском городском округе открылся первый в России испанской компании завод по производству экологически безопасной упаковки для пищевых продуктов. Предприятие было возведено на площади 4 гектара и на сегодняшний день там работает 57 сотрудников.

В рамках роуд-шоу в Испании делегация Московской области посетила инновационный производственный центр Coexpan в Мариде, где компания проводит разработку новых видов упаковки, способствующей улучшению экологию.

«Самое интересное - это исследовательский центр, где занимаются разработкой и тестированием новых видов упаковки из разных материалов, вместе с производителями пищевых продуктов. Эксперты Coexpan подбирают материалы, которые не только удобно использовать для упаковки продуктов, но и потом легко можно будет пускать во вторичную переработку», - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что задача, перерабатывать все, что производится, сейчас стоит и перед Европой, и перед всем миром, и перед Россией и Московской областью.