РИАМО – 17 окт. По просьбе администрации поселка Софрино Пушкинского городского округа заведено дело об административном правонарушении по факту загрязнения местным животноводом почвы и водных объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии Московской области.

Животновод сбрасывал отходы в открытый грунт и в ручей, который является притоком реки Вязи, впадающей в Учинское водохранилище.

«Представители местного самоуправления неоднократно проводили беседы с предпринимателем, убеждая его прекратить слив отходов и привести в порядок земельный участок, однако гражданин не реагирует», – говорится в сообщении.

Нарушителя уже вызвали в министерство экологии для рассмотрения административного дела, а также подписания протокола о правонарушении. Ему грозит крупный штраф или приостановка деятельности.