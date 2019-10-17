РИАМО - 17 окт. В Московской области началось строительство еще трех образовательных учреждений, в их числе одна образовательная школа и две пристройки к школам, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

«Все эти соцобъекты возводятся за счет бюджетных средств в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», – сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

В частности, в Раменском городском округе в микрорайне 10 приступили к строительству школы на 1,1 тысячи мест. К школе №20 в Химках на улице Школьная появится пристройка, которая позволит увеличить вместимость учреждения на 450 мест.

Кроме этого, в Ленинском округе началось строительство пристройки на 250 мест к зданию Видновской гимназии.

«На строительных площадках всех трех объектов в настоящее время ведутся подготовительные работы, устанавливаются ограждения территорий», – заключил Гарибян.