РИАМО - 17 окт. Ирина Плещева сложила полномочия министра правительства Московской области по социальным коммуникациям, она высказала слова признательности губернатору региона Андрею Воробьеву и людям, с которыми работала.

«Вот уже несколько дней не могу подойти к этой теме. Написать об этом. Видимо, надо было самой осознать и поверить. Но время пришло. С сегодняшнего дня я официально досрочно слагаю с себя полномочия министра Московской области по социальным коммуникациям и ухожу на Фронт. Это были годы самых интересных и важных моментов в моей жизни. Много удалось создать и сделать, еще большему удалось научиться. А самое главное - удалось поработать с уникальными людьми», — написала Плещева на своей странице в Instagram.

Она отметила, что очень признательна губернатору Андрею Воробьеву за то, что он поверил в нее и взял в команду шесть лет назад. Также она написала, что Главное управление социальных коммуникаций — это ее семья, и ей будет не хватать «мозговых штурмов, понедельничных совещаний и посиделок у костра».

«У нас не разошлись дороги, мы лишь сменили полосы на магистрали. Еще увидимся впереди. Удачи вам! Только вперед!» — написала Плещева.

Плещева родилась в 1987 году в Воронежской области. Окончила Воронежский государственный университет, факультет журналистики, а также Высшую национальную школу телевидения РАНХиГС при президенте РФ.

В феврале 2014 года ее назначили начальником Главного управления социальных коммуникаций Московской области. В марте 2018 года она стала министром правительства Московской области по социальным коммуникациям.