РИАМО – 17 окт. В микрорайоне Школьный во Власихе частично восстановлено электроснабжение после аварии на трансформаторной подстанции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Сбой случился 16 октября. В жилых домах микрорайона Школьный произошло аварийное отключение электроэнергии по причине просадки кабельной линии на трансформаторной подстанции.

«В зоне отключения электроэнергии оказались жилые дома микрорайона Школьный, улицы Лесной, Маршала Жукова, детский сад «Сказка», школы имени А.С. Попова и «Перспектива», – говорится в сообщении.

Электроснабжение указанных домов и учреждений осуществляет ПУ «Нахабинский» филиала «Центральный» РЭС «Солнечногорский» АО «Оборонэнерго». На месте работает аварийная бригада ресурсоснабжающей организации.