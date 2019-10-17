РИАМО – 17 окт. В Костянском переулке Москвы обнаружили монетный клад Петровского времени, он находился в керамическом сосуде, найденном на глубине 150 сантиметров от уровня земли, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Клад хранился на локальном участке позднесредневекового слоя с фрагментами керамической и стеклянной посуды конца XVII – начала XVIII века. Сосуд украшен орнаментом и светло-коричневой поливой, нанесенной по ангобу. Анализ формы, технологии изготовления и размера позволяет предположить, что найденный предмет – чернильница западноевропейского производства.

«В сосуде хранилось 98 монет номиналом одна копейка ручной чеканки из белого металла. Их произвели в 1682-1712 годах. Общий вес клада – 24,25 грамма. Большая часть монет в обращении не находилась. Это уже второй клад, найденный на участке в Костянском переулке. Летом 2019 года археологи обнаружили клад золотых монет времен правления Николая II», – сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

На территории, где был обнаружен клад, располагалась одна из стрелецких слобод. Неподалеку находилась церковь Николая Чудотворца в Дербеневе. Дошедшее до наших дней здание храма построили в 1711–1715 годах.

Занятые стрельцами дворы освобождались от тягловых повинностей. Стрельцы пользовались привилегиями – они могли пить вино, участвовать в московской торговле. После стрелецких бунтов в 1682 и 1698 годах Петр I подписал указ о замене стрелецких полков регулярной армией, и слободы расформировали.