РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 окт. В подмосковной Балашихе вручили благодарности 36 общественным активистам за вклад в развитие институтов гражданского общества, высокий профессионализм и активную жизненную позицию, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Награды общественным активистам вручили в четверг на пленарном заседании общественной палаты городского округа во главе с ее председателем Еленой Жаровой, в котором также приняли участие председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, эксперты, консультанты и члены палаты.

«Сегодня (17 октября – ред.) по итогам работы за 3 квартал текущего года от общественной палаты и совета депутатов округа мы наградили 36 граждан Балашихи, которые занимают активную жизненную позицию и кому не безразлична жизнь нашего города. Среди награжденных и два ученика школы №30 микрорайона Авиаторов, которые оказали бесценную помощь в организации праздников во дворах, посадке деревьев и других мероприятиях», – сказала Жарова.

Она добавила, что в ходе заседания состоялась презентация школы оптимального здоровья в рамках программы губернатора «Активное долголетие», которая набрала за несколько месяцев колоссальные обороты, заслушали отчеты по мониторингу общественного транспорта, молочных кухонь, которые проводили в рамках общественного контроля члены палаты, а также узнали об особенностях регистрации недвижимости по «дачной амнистии».

В ходе мероприятия также обсудили результаты реализации различных проектов, которые проводятся общественной палатой на территории округа: цикла семинаров «Бизнес по-женски», курсов компьютерной грамотности для пенсионеров Балашихи, мастер-классов.

«Опыт работы общественной палаты Балашихи по-прежнему признан одним из лучших в Московской области. Поэтому наша задача, в первую очередь, работать с институтами гражданского общества», – подчеркнула Жарова.

Общественная палата Балашихи была сформирована в 2010 году. В настоящее время в ее состав входят 45 членов.