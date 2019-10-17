РИАМО - 17 окт. Контракт на возведение нового корпуса к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» в микрорайоне Серебрянка в Пушкинском городском округе заключили по итогам аукциона с ООО «Инсистком», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Согласно проектной документации, новый корпус образовательного учреждения сможет принять 550 учащихся. В здании разместятся просторные учебные классы, лаборантские и мастерские, столовая, спортивный и актовый зал, а также технические и административные помещения», - говорится в сообщении.

Как отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, сдать объект намерены в 2021 году. Общая площадь пристройки составит порядка 11 тысяч квадратных метров.

В рамках реализации проекта не только возведут новый корпус, но также проведут благоустройство и озеленение прилегающей территории — установят детские игровые и спортивные площадки, оборудуют места для отдыха.

Проект реализуется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» за счет средств бюджета.