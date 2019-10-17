РИАМО - 17 окт. В подмосковных Озерах на улице Калинина возведут новый детский сад на 125 мест, в настоящий момент завершается его проектирование, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Согласно техзаданию, в составе здания должны быть предусмотрены групповые ячейки с раздевалками, игровыми комнатами, спальнями и санузлами. Кроме того, в детском саду будут медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, помещения для кружков, где будут проводиться развивающие занятия», - говорится в сообщении.

Как отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, ввести объект в эксплуатацию намерены в 2021 году. Здание запроектируют так, что оно будет доступно для маломобильных граждан.

В рамках проекта возведения детсада будет также проведено комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории. Планируется установить теневые навесы, спортивные и игровые комплексы.

Проектирование и строительство дошкольного учреждения предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».