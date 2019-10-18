РИАМО – 18 окт. Московский дом национальностей проведет очередной цикл бесплатных экскурсий по мегаполису, приуроченный к Дню народного единства, всего для жителей подготовили 13 экскурсий, старт мероприятий намечен на пятницу, сообщается на официальном портале мэра города.

Экскурсии будут проходить в дни школьных каникул, поэтому на них ждут не только взрослых, но и юных горожан старше 12 лет.

«В некоторые туры входит посещение мест, куда попасть можно только по билетам. Так, в музее-заповеднике «Коломенское» участников пригласят во дворец Алексея Михайловича. А автобусная экскурсия к храму Христа Спасителя предполагает не только знакомство с кафедральным собором, но и подъем на его смотровую площадку. Оттуда открывается великолепный вид на город. Все билеты для экскурсантов бесплатные», – заявил представитель пресс-службы Московского дома национальностей.

Для участников подготовили четыре пешеходных прогулки, восемь автобусных туров, а также экскурсию на поезде по Московскому центральному кольцу (МЦК).

Автобусные путешествия с остановками будут длиться от четырех до пяти часов. Продолжительность каждой из пешеходных прогулок составит 2 – 2,5 часа, а экскурсия на поезде по МЦК займет около 3,5 часов.

Первая пешеходная прогулка под названием «Слободы Рогожская, Ямская и Алексеевская. Купеческая жизнь на Таганке» состоится 18 октября. Участников ждут в 16:00 у станции метро «Площадь Ильича» (выход №3).

Маршрут пройдет по Школьной улице и улице Александра Солженицына, которые находятся на территории бывшей Рогожской слободы.

Прогулочный маршрут «Вокруг промышленной Каланчевки» состоит из двух экскурсий. Можно посетить как обе, так и только одну из них.

«Первый пешеходный тур пройдет 25 октября. Участников встретят в 14:00 у памятника И.П. Мельникову на Комсомольской площади. Гид расскажет, почему до 1932 года площадь называлась Каланчевской, и объяснит, как территория вокруг нее стала крупнейшим промышленным и транспортным районом Москвы», – дополняется в материале.