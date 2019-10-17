РИАМО – 17 окт. Специалисты НИИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского в Москве помогли вернуть слух 24-летнему пациенту, обратившемуся с жалобами на снижение слуха на правое ухо и постоянные гнойные выделения, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Оказалось, что у молодого человека крайне редкая патология – фиброзная атрезия наружного слухового прохода. Слуховой проход был сужен на две трети. При этом симптомы у пациента проявились еще в семь лет, но слух начал снижаться около года назад. Он лечился самостоятельно, но долгосрочных улучшений не было.

«Врачи института Свержевского приняли решение проводить операцию. Под наркозом с помощью микрохирургической техники была выполнена каналопластика. Сложность такой реконструктивной операции состоит в том, что процесс затронул не только наружный слуховой проход, а еще и барабанную перепонку», – отмечается в материале.

В ходе операции медикам предстояло выделить саму барабанную перепонку и провести полное удаление патологической фиброзной ткани с ее поверхности, сохранив при этом целостность и все слои тончайшей мембраны. Благодаря профессионализму специалистов института операция прошла успешно.

«К пациенту в полной мере вернется слух после длительного процесса реабилитации, а рецидивы заболевания больше не побеспокоят молодого человека. Послеоперационный период у пациента проходил без особенностей», – уточняется в сообщении.

Молодой человек будет в дальнейшем наблюдаться у специалистов.