РИАМО - 17 окт. В соборе Сошествия Святого Духа Спасо-Вифанского монастыря в Сергиевом Посаде продолжаются работы по реставрации, восстановлены кирпичная кладка, стены и своды, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления культурного наследия Подмосковья.

«Реставрационные работы проводятся в рамках федеральной целевой программы «Культура России». На данном этапе осуществлены работы по усилению кирпичной кладки сохранившихся стен, воссозданию утраченных столбов, стен и сводов. Воссозданы также закомары, барабаны и главы, уничтоженные в 1950-х годах», — говорится в сообщении.

Монастырь начали строить в 1783 году, собор Сошествия Святого Духа — в 1860. Они находятся в Сергиевом Посаде на улице Маслиева.