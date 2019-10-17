РИАМО – 17 окт. В Московском областном консультативно-диагностическом центре для детей (МОКДЦД) в Мытищах завершены работы по монтажу нового рентгенографического комплекса, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Ранее здесь демонтировали старое рентгеновское оборудование.

«Современный комплекс включает в себя рентген-аппарат и систему компьютерной радиографии. Новое оборудование обладает увеличенным фокусным расстоянием, что дает возможность получения качественных снимков с минимальным уровнем геометрических искажений», – сказала министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что благодаря отличным техническим характеристикам аппарат может быть использован для проведения исследований пациентам в инвалидных креслах, а также больным с избыточной массой тела. Максимальная нагрузка на стол составляет 150 килограммов.

Комплекс российского производства поставлен в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Планируется, что аппарат будет введен в работу с 21 октября.