РИАМО – 17 окт. В роддоме в Пушкине приняли роды у Ануиви – гражданки западноафриканского государства Бенин, сообщается на официальном сайте Московской областной больницы имени профессора Розанова.

«Родился мальчик, вес 3,6 килограмма. Очень хороший ребенок, спокойный, по пустякам не плачет и не по возрасту взросло выглядит», – сказала заведующая родовым отделением и лечащий врач Ануиви Наталия Андреева.

Ребенка назвали Анри. Его мать уже 10 лет живет и учится в России, в скором времени ей предстоит защита кандидатской диссертации в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина.

Ранее в 2019 году в Пушкинском роддоме принимали роды также у гражданок Иордании и Дании.