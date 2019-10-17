РИАМО - 17 окт. В Москве состоялась закрытая презентация кроссовок ASICS GEL-QUANTUM 360 5 METRO, дизайнером совместной коллаборация компании ASICS и Московского метрополитена выступил Артемий Лебедев, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Для нас это необычный опыт, но мы действительно стараемся развиваться не только как крупнейшее транспортное предприятие, но и как культурное и современное пространство. Для нас коллаборация особенно важна, потому что она выходит за рамки города и воображения», - сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она также отметила важность коллаборации с таким популярным мировым брендом как ASICS.

«Теперь у нас есть кроссовки в стиле московского метро. Я сделал очень простую идею - я взял цвета всех линий метро и расположил их в таком порядке, в каком они строились. Правый кроссовок не похож на левый, тут ничего не совпадает», - отметил в свою очередь Лебедев.

На мероприятии также вручили кроссовки российским спортсменам, среди которых мастера спорта по различным видам спорта.

Всего будет выпущена 1 тысяча пар, 300 пар будут доступны в спешл-паках с уникальным брелком «Тройка» и значком.

Модель появится на полках партнеров метро и во флагманских магазинах подземки.