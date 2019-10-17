РИАМО - 17 окт. В Королевской и Талдомской государственных ветеринарных клиниках Минсельхозпрода Московской области открылись грумминг-кабинеты — салоны красоты для животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Они открылись в связи с расширением спектра предоставляемых ветеринарных услуг. Теперь животные будут выходить из ветклиник не только здоровыми, но и красивыми.

«Помимо этого, в 2019 году семь государственных ветеринарных клиник, подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, перешли на круглосуточный режим работы», - отмечается в материале.

Речь идет о Мытищинской, Королевской и Химкинской ветеринарных станциях, Одинцовской и Коломенской участковых ветеринарных лечебницах, а также ветстанциях по Богородскому городскому округу, Ступину и Кашире.