РИАМО – 17 окт. С начала текущего года Минмособлимущество рассмотрело 40 тысяч решений органов местного самоуправления по предоставлению земли в регионе, большинство из них были одобрены, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В 85% случаев решения муниципалитетов были одобрены. Для сравнения, в 2015 году на согласование в Минмособлимущество поступило свыше 36 тысяч проектов решений органов местного самоуправления, из которых только 50% решений были признаны законными и согласованы», – говорится в сообщении.

На 96-ом заседании Мособлдумы был рассмотрен и одобрен закон, продлевающий действие полномочий органов местного самоуправления Подмосковья по распоряжению землей на 2020 год. С 2014 года эти полномочия переданы на муниципальный уровень и согласуются правительством Московской области.

«За 6 лет передачи полномочий муниципалитетам по принятию решений по земле, министерство выстроило эффективную систему согласований и межведомственного взаимодействия между органами государственной и муниципальной власти Московской области. Все полномочия по распоряжению землей были разделены на 10 государственных услуг, регламентированы и выведены на региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ)», – сказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Он добавил, что система согласования повысила качество рассмотрения заявок жителей Подмосковья и принятия решений по ним.