РИАМО – 17 окт. В октябре на портале госуслуг Московской области запущена экспертная система, которая призвана упростить процедуру получения социальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

Новый сервис позволяет в режиме онлайн узнать перечень мер социальной помощи в зависимости от жизненной ситуации.

«Для этого необходимо зайти на uslugi.mosreg.ru и ответить на несколько простых вопросов. По итогам анкетирования будет автоматически сформирована выписка с указанием точного наименования государственных и муниципальных услуг, а также сроков их получения», – говорится в сообщении.

Портал государственных и муниципальных услуг Московской области был запущен в 2012 году. Информационная система позволяет жителям региона не выходя из дома получать 166 госуслуг и отслеживать ход рассмотрения своего обращения.