РИАМО – 17 окт. В рамках губернаторской программы «Мой Подъезд» в городском округе Подольск с начала 2019 года отремонтировали 542 подъезда, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«В текущем году в Подольске управляющие компании отремонтировали 542 подъезда, что составляет 87% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 620 подъездов», – сказал исполняющий обязанности министра ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что всего в Подмосковье по программе «Мой Подъезд» уже отремонтировано более 11,1 тысячи подъездов из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 77% подъездов.

На ремонт подъездов в 2019 году в регионе выделили 4,6 миллиарда рублей. Около половины этой суммы – субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.