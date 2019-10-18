РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 окт. С пятницы временно закрыт проход через улицу 43 Армии в подмосковном Подольске, где ведется строительство новой дороги, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаем внимание жителей микрорайонов Кузнечики и Подольские просторы. С 18 октября закрыт сквозной проход пешеходов из микрорайона Кузнечики в микрорайон Подольские просторы и обратно через строительную площадку на улице 43 Армии. Пройти можно будет только по пешеходным тротуарам и дорожкам вдоль улицы Академика Доллежаля и возле храма», – говорится в сообщении.

В пятницу начинается активное строительство дороги, и на объекте одновременно будет работать большое количество строительной техники и механизмов. Проход через стройплощадку будет небезопасен.