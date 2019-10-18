РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. Выставка научных изобретений «Просто гениально!» впервые откроется в подмосковных Люберцах в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Потрогать руками торнадо, запустить цунами, выстрелить из воздушной пушки – это и многое другое смогут посетители новой выставки «Просто гениально!», которая откроется в Люберецкой картинной галерее 18 октября. Посетители смогут изучить сложные природные и физические явления в игровой форме», – говорится в сообщении.

Представленные экспонаты позволят самостоятельно проводить опыты и эксперименты в области звука и света, познакомят с законами механики, дадут понимание волшебства окружающего мира.

«Экспозиция будет интересна людям разного возраста, но в первую очередь вызовет восторг у юных люберчан – будущих ученых и изобретателей», – подчеркивается в сообщении.

Выставка продлится по 31 января 2020 года. Люберецкая картинная галерея находится по адресу: улица Звуковая, дом №3. Вход платный.