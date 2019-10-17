РИАМО - 17 окт. В Коломенском городском округе продолжаются работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, ремонт пяти домов уже закончен, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Еще в 20 домах работы завершаются. В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Коломна включен 81 многоквартирный дом.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Коломне выделено более 550 миллионов рублей, ремонт кровель полностью выполнен в одном многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем полностью выполнен в трех МКД, ремонт фасада завершен в двух МКД», — говорится в сообщении.

Работы осуществляют организации ООО «Стройразвитие-М».

По программе прошлого года в Коломне проведен капитальный ремонт в 56 домах по общестроительным работам.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей.